كشفت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن احالة قضايا تطال مسؤولين من درجة مدير عام فما فوق على القضاء، مشيرة في ذات الوقت الى انجاز ملفات تطال أربعة إلى خمسة أعضاء في مجلس النواب لتورطهم بقضايا "ثقيلة جدا".
وأوضح ان تلك القضايا "سلمت بالتفصيل للقضاء مع حفظ الحيادية في رفع الاسماء لان القضايا لم يبت بها قضائياً".
وكشف عن انجاز الهيئة "لملفات تطول أربعة إلى خمسة أعضاء في مجلس النواب"، عاداً إياها "قضايا ثقيلة جدا".
ولفت رئيس الهيئة، إلى ان "عدد القضايا المتبقية في هيئة النزاهة ويجري العمل لانجازها يبلغ اربعة الاف و114 قضية"، مبيناً أن "أسباباً عدة حالت دون انجازها".
كانت هذه تفاصيل خبر النزاهة تطالب برفع الحصانة عن خمسة نواب لتورطهم بملفات فـسـاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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