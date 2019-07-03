بالفيديو: مقتل وإصابة أكثر من 7500 طفل في اليمن!



غارات اسرائيلية على سوريا توقع قتلى وجرحى. غارات اسرائيلية على سوريا توقع قتلى وجرحى. اضافة الى ذلك، فإن كوريا الجنوبية مستعدة لارسال عمالة البناء الى سوريا. وفي اليمن، مقتل واصابة أكثر من 7500 طفل منذ عالم 2013. الى ذلك، اكد اردوغان أنه من المستحيل ان تبقل تركيا صفقة القرن.



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