احتمال إجراء قمة ثلاثية حول سوريا وغيرها من الأحداث الدولية في هذا الفيديو

التحالف العربي: إصابة 8 سعوديين وهندي بهجوم للحوثيين على مطار أبها السعودي.
الى ذلك ثمة معلومات تشير الى انه من الممكن نشر أنظمة "إس-400" الروسية على الحدود مع سوريا، بحسب مسؤول تركي.
من جهتها تؤكد الكرملين ان بوتين وأردوغان بحثا احتمال إجراء قمة ثلاثية حول سوريا.
الى ذلك، أكدت قوى الحرية والتغيير للوساطة استعدادها للتوقيع على المبادرة المشتركة.
لاريجاني: ترامب عجز عن إنشاء تحالف مع دول المنطقة ضد إيران.
أما الزعماء الأوروبيون فيفشلون في التوافق بشأن المناصب الكبرى في الاتحاد.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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