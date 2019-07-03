نائب يدعو عبد المهدي لطرح اسماء اكثر مقبولية للتربية قبل المجئ بها إلى البرلمان

وقال الشبلي في حديث لـ الخليج 365، إن "وزارة التربية تعتبر من الوزارات المهمة وذات الحساسية لارتباطها بشريحة كبيرة جداً وتهتم بالتربية والتعليم للاجيال المستقبلية"، مبيناً انه "من المعيب ان تبقى تلك الوزارة بلا وزير بالاصالة حتى اللحظة بسبب الخلافات السياسية".وأضاف أن "وزير التعليم العالي منشغل بالتزامات وزارته اضافة الى وزارة التربية بالوكالة، وهما وزارتين مهتمتين وتتعلقان بالتربية والتعليم ما يجعل الجهد كبيراً جداً"، لافتا الى ان "هنالك قصور بالتزامات التربية متراكم من الفترة السابقة سواء بطباعة المناهج الدراسية او الامور اللوجستية الاخرى".

وأكد الشبلي، أن "رئيس الوزراء عليه المجئ باسماء عليها مقبولية قبل طرحها داخل جلسة البرلمان ووعدم التصويت عليها، فقد شاهدنا الاصرار بالمرات السابقة على احضار اسماء يتم اسقاطها بالتصويت"، مشدداً انه "طالما نحن في توافقية فكان الاجدر برئيس الوزراء أخذ رأي الكتل قبل المجيء باي أسم كمرشح للحقيبة خاصة ان وزارة التربية فيها العديد من الكفاءات والشخصيات ذات الخبرة والمهنية والتي من الممكن ان تتصدى للمنصب وتحظى بمقبولية الجميع".



وكان مجلس النواب اسقط بجلسته التي عقدت الخميس 27 حزيران 2019، مرشحة وزارة التربية زاهدة العبيدي.