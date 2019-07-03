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مانشستر سيتي يكسر الشرط الجزائي في عقد لاعب الاتلتيكو

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2019-07-03 | 17:31

مانشستر سيتي يكسر الشرط الجزائي في عقد لاعب الاتلتيكو

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أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، قبل قليل، أنّ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قد كسر قيمة الشرط الجزائي بعقد اللاعب رودريجو هيرنانديز كاسكانتي، متوسط ميدان الفريق.
وصيف ، قال في بيانً رسمي، إنّ "رابطة الليجا، أخطرت النادي، أنّ وكيل رودريجو إلى جانب ممثلين عن مانشستر سيتي تواجدوا في مقر الليجا اليوم، من أجل دفع قيمة الشرط الجزائي بعقده".

وأوضح البيان أنّ "بتلك الطريقة ينتهي عقد رودريجو، مع أتلتيكو مدريد والذي كان يمتد حتى 30 حزيران 2023، لينضم إلى مانشستر سيتي مقابل 70 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي بعقده".


رودريجو يُعد من الركائز الأساسية داخل أتلتيكو مدريد، حيث شارك في 47 مباراة بمُختلف المسابقات في الموسم الماضي، وتمكن من إحراز ثلاثة أهداف وصنع آخر.
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