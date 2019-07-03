2019-07-03 | 17:31
53 مشاهدة
أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، قبل قليل، أنّ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قد كسر قيمة الشرط الجزائي بعقد اللاعب رودريجو هيرنانديز كاسكانتي، متوسط ميدان الفريق.
وأوضح البيان أنّ "بتلك الطريقة ينتهي عقد رودريجو، مع أتلتيكو مدريد والذي كان يمتد حتى 30 حزيران 2023، لينضم إلى مانشستر سيتي مقابل 70 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي بعقده".
رودريجو يُعد من الركائز الأساسية داخل أتلتيكو مدريد، حيث شارك في 47 مباراة بمُختلف المسابقات في الموسم الماضي، وتمكن من إحراز ثلاثة أهداف وصنع آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي يكسر الشرط الجزائي في عقد لاعب الاتلتيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.