رسمياً.. يايا توريه ينتقل الى الدوري الصيني

2019-07-03 | 17:23
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أعلن نادي كينجادو هوانجهاي الصيني، عن توصله لاتفاق رسمي لضم "يايا توريه" لاعب وسط نادي مانشستر سيتي وبرشلونة الأسبق.
وينافس كينجادو هوانجهاي في الدوري الصيني الدرجة الأولى، ويضم بعض اللاعبين المعروفين في الكرة الأوروبية مثل خوان فيردو لاعب برشلونة وبيتيس الأسبق.
بالإضافة وجود البرتغالي ريكاردو فاز تي لاعب وست هام يونايتد الأسبق.
وكان يايا توريه قد نفى في شهر ايار الماضي أنباء اعتزاله كرة القدم، وصحح تصريحات وكيل أعماله.
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