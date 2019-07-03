رسمياً.. يايا توريه ينتقل الى الدوري الصيني

ووصل الإيفواري إلى النادي الصيني مجانًا، بعد إنهاء رحلته سريعًأ مع أولمبياكوس في الموسم الماضي وفسخ تعاقده مع الفريق بسبب الإصابات وعدم المشاركة المستمرة في المباريات.

وينافس كينجادو هوانجهاي في الدوري الصيني الدرجة الأولى، ويضم بعض اللاعبين المعروفين في الكرة الأوروبية مثل خوان فيردو لاعب برشلونة وبيتيس الأسبق.



بالإضافة وجود البرتغالي ريكاردو فاز تي لاعب وست هام يونايتد الأسبق.

وكان يايا توريه قد نفى في شهر ايار الماضي أنباء اعتزاله كرة القدم، وصحح تصريحات وكيل أعماله.

