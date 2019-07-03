خمسة قتلى وسبعة مصابين حصيلة النزاع العشائري في الفضيلية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حصيلة قتلى النزاع العشائري في منطقة الفضيلية ارتفع الى خمسة اشخاص بينهم امرأة".

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن من ضمن القتلى الخمسة نجل ونجل شقيق مدير الدفاع المدني كاظم بوهان"، لافتا الى أن "المصابين هم سبعة اشخاص اثنين منهم بحالة خطرة".



يذكر أن نجل ونجل شقيق مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان قتلا وإصيب اخرون نتيجة نزاع عشائري شرقي بغداد.