خمسة قتلى وسبعة مصابين حصيلة النزاع العشائري في الفضيلية

أفاد مصدر امني، الاربعاء، بارتفاع حصيلة القتلى في منطقة الفضيلية شرقي بغداد نتيجة النزاع العشائري الى خمسة اشخاص.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حصيلة قتلى النزاع العشائري في منطقة الفضيلية ارتفع الى خمسة اشخاص بينهم امرأة".
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن من ضمن القتلى الخمسة نجل ونجل شقيق مدير الدفاع المدني كاظم بوهان"، لافتا الى أن "المصابين هم سبعة اشخاص اثنين منهم بحالة خطرة".
يذكر أن نجل ونجل شقيق مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان قتلا وإصيب اخرون نتيجة نزاع عشائري شرقي بغداد.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن من ضمن القتلى الخمسة نجل ونجل شقيق مدير الدفاع المدني كاظم بوهان"، لافتا الى أن "المصابين هم سبعة اشخاص اثنين منهم بحالة خطرة".
يذكر أن نجل ونجل شقيق مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان قتلا وإصيب اخرون نتيجة نزاع عشائري شرقي بغداد.
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