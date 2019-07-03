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بالصور: شاب جريء يحضر الى عمله بـ'تنورة'... لن تتوقعوا السبب!

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حضر موظّفٌ شابٌ إلى عمله في شركة هولندية مرتدياً التنّورة، إلا أنّ هذا التصرّف دفع بزملائه إلى الإشادة بشجاعته ووصفه بـ"البطل".
وفي التفاصيل التي أوردتها مجلة "AD" الهولندية، فإنّ بيم ستينبرغن من مدينة هيلفيرسوم (21 عاماً) راجع قسم شؤون الموظفين في الشركة التي يعمل بها لمعرفة سبب عدم تمكّنه من ارتداء سراويل قصيرة في العمل. فتبيّن أنّ السبب هو أنّ السروايل القصيرة مظهرٌ لا يدلّ على الأناقة وفقاً لقسم شؤون الموظفين.

كما عرف ستينبرغن في القسم نفسه، أنّ ارتداء التنورة مسموح به شرط ألا تكون قصيرة جداً وإذا كانت "السّاقيْن بحالة جيدة".

واستعار الموظف الهولندي تنّورة من إحدى صديقاته ولبسها وأتى بها إلى العمل. وكتب ستينبرغن تعليقاً على الصورة التي نشرها في "تويتر" وهو يرتدي التنورة في العمل: "إنّ الجميع ضحك. لكن زملائي لم يضحكوا علي، بل دهشوا كيف استطعت قلب الموقف".

وأضاف متباهياً: "لقد وصفني الكثيرون بالبطل وأشادوا بشجاعتي".

ويعتقد الموظّف الهولندي أنّ حظر السراويل القصيرة تخلف و"خطوة إلى الوراء"، وإذا لبس الرجال تنانير وكانوا يشعرون بها بالراحة فلا ينبغي على أحد حظر ذلك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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