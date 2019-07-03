بالفيديو: كتاب رئاسة الوزراء بشأن تمديد عمل الوكالات 'غير قانوني'

أكد بعض النواب أن الفترة المقبلة ستشهد استجواب رئيس الوزراء على خلفية العديد من القضايا.

"غير قانوني وسنتخذ الاجراءات اللازمة"... تصريحات بدأ عدد من النواب اطلاقها على خلفية اعمام الامانة العامة لرئاسة الوزراء، كتابا يقضي باستمرار الوكلاء والمدراء العامين بالوكالة بمناصبهم، حتى يتم تشريع قانون جديد معدل يسمح بتمديد فترة عمل تلك الدرجات.



ويسعى العديد من النواب لاستجواب رئيس الوزراء على خلفية هذا الملف وغيره من القضايا، التي يقولون بانها تجاوز صريح على الدستور. "غير قانوني وسنتخذ الاجراءات اللازمة"... تصريحات بدأ عدد من النواب اطلاقها على خلفية اعمام الامانة العامة لرئاسة الوزراء، كتابا يقضي باستمرار الوكلاء والمدراء العامين بالوكالة بمناصبهم، حتى يتم تشريع قانون جديد معدل يسمح بتمديد فترة عمل تلك الدرجات.ويسعى العديد من النواب لاستجواب رئيس الوزراء على خلفية هذا الملف وغيره من القضايا، التي يقولون بانها تجاوز صريح على الدستور. يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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