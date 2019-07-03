نائب يحذر من 'مصيبة كبيرة' على الشارع العراقي

اكد النائب المستقل كاظم الصيادي، الاربعاء، أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة دستوريا، محذرا من مصيبة كبيرة على الشارع العراقي بحال خضعت تلك القرارات للمحاصصة وتمثيل المكونات والاحزاب.
واضاف الصيادي، انه "بحال مضت الامور وفق رغبة بعض الكتل السياسية، فان مصيبة كبيرة ستحصل على الشارع العراقي، لان المحكمة الاتحادية ينبغي ان تضم خبراء وفقهاء قانونين بعيدين كل البعد عن المحاصصة الحزبية والمكوناتية".
وكان مجلس النواب استكمل بجلسته التي عقدت الاحد 30 حزيران 2019 تقرير ومناقشة مسودة مشروع قانون المحكمة الاتحادية.
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