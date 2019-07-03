الحكمة: الحكومة والقوى السياسية تعطي الأذن الطرشه لتوجيهات المرجعية

اعتبر قيادي في تيار الحكمة "المعارض"، اليوم الاربعاء، أن الحكومة والقوى السياسية تعطي "الأذن الطرشه" لتوجيهات وارشادات المرجعية الدينية العليا، مشيرا الى أن تلك القوى لاتشعر بخطورة المحاصصة الا بعد "سحلهم في الشوارع".
واضاف اللكاش ان مبدأ ترسيخ المحاصصة في هذه الحكومة بدأ واضحا وجليا وبدون خجل عند تشكيل الحكومة، ثم تبعه المصادقة على بعض المدراء العامون في مجلس الوزراء، ومن ثم ارسال قائمة باسماء السفراء لغرض التصويت عليها في مجلس النواب.
ولفت اللكاش الى ان القوائم التي يتم الاتفاق عليها يكتب فيها اسم المرشح مع الكتلة التي ينتمي اليها وتعرض جهارا نهارا في مواقع التواصل الاجتماعي في تحدي صارخ وواضح لارادة المواطنين في نبذ المحاصصه المقيتة.
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