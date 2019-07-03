حذر النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، الاربعاء، الحكومة الاتحادية من تجاهل مطالب تظاهرات البصرة، داعيا مجلس النواب الى عقد جلسة طارئة في البصرة لاصدار القرارات المنصفة للمحافظة.
وتابع ان "محافظة البصرة وصلت الى مرحلة لايمكن السكوت، نتيجة انعدام الكهرباء وتراكمات السنوات الماضية من الفشل والتقصير"، داعيا جميع المديريات الخدمية في المحافظة والحكومتين المحلية والاتحادية الى "تحمل مسؤولياتها اتجاه ابنائها ومعالجة اخطائها بشكل سريع".
وطالب عواد الحكومة الاتحادية بـ"اغاثة اهالي البصرة بشكل عاجل وليس اطلاق الشعارات فقط"، مشددا على ضرورة ان "يعقد مجلس النواب جلسة طارئة في البصرة لاتخاذ القرارات السريعة لانقاذ المحافظة واهلها".
وبين ان "بدء انطلاق التظاهرات في محافظة البصرة ينذر الى شرارة لايمكن اطفائها وقد تشعل العراق باكمله"، محذرا في الوقت نفسه "الحكومة ومجلس النواب من تجاهل مطالب المتظاهرين التي قد تؤدي الى حرق الاخضر واليابس".
يذكر ان محافظة البصرة تشهد وبشكل شبه يومي تظاهرات تطالب بتوفير الخدمات وفرص عمل للعاطلين اضافة الى القضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين.
كانت هذه تفاصيل خبر عواد يحذر الحكومة من تجاهل تظاهرات البصرة ويدعو البرلمان لعقد جلسة طارئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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