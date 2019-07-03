عواد يحذر الحكومة من تجاهل تظاهرات البصرة ويدعو البرلمان لعقد جلسة طارئة

وقال عواد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اهالي محافظة البصرة يعانون بشكل كبير من انعدام كافة الخدمات وحتى الاولية منها"، موضحا ان "ابناء البصرة تحملوا كثيرا طيلة السنوات الماضية من انعدام تقديم الخدمات والتعينات، بل وصل الامر الى وفاة ابنائها نتيجة انعدام الخدمات".وتابع ان "محافظة البصرة وصلت الى مرحلة لايمكن السكوت، نتيجة انعدام الكهرباء وتراكمات السنوات الماضية من الفشل والتقصير"، داعيا جميع المديريات الخدمية في المحافظة والحكومتين المحلية والاتحادية الى "تحمل مسؤولياتها اتجاه ابنائها ومعالجة اخطائها بشكل سريع".

وطالب عواد الحكومة الاتحادية بـ"اغاثة اهالي البصرة بشكل عاجل وليس اطلاق الشعارات فقط"، مشددا على ضرورة ان "يعقد مجلس النواب جلسة طارئة في البصرة لاتخاذ القرارات السريعة لانقاذ المحافظة واهلها".



وبين ان "بدء انطلاق التظاهرات في محافظة البصرة ينذر الى شرارة لايمكن اطفائها وقد تشعل العراق باكمله"، محذرا في الوقت نفسه "الحكومة ومجلس النواب من تجاهل مطالب المتظاهرين التي قد تؤدي الى حرق الاخضر واليابس".

يذكر ان محافظة البصرة تشهد وبشكل شبه يومي تظاهرات تطالب بتوفير الخدمات وفرص عمل للعاطلين اضافة الى القضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين.

