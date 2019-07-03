اختاري ألوان الطلاء المناسبة لمنزلكِ حسب شخصيتك

تتمتعُ الشخصية المًبدعة بالأفكار المبتكرة، والبحث عما هو جديد ومًميز، ووفقًا لخبراء الديكور، تعد درجات الرمادي والأزرق، والألوان المحايدة، هي الأنسب لشخصيتك.تتميزُ الشخصية الحالمة بالهدوء، والتفاؤل، والأمل، لذا تعدّ الألوان المحايدة، هي الأنسب لها، مع قليلٍ من درجات الوردي والأزرق.

استنادًا لشخصيتك الحماسية، يناسبك أكثر ألوان الأخضر الداكن، والأحمر البرغندي، والأصفر الخردلي، حيث تعكسُ هذهِ الألوان روحك الحماسية، وشغفك.

إذا كنتِ تتمتعين بروح حرة، فذلك يشير إلى شخصيتكِ الجريئة، والتي تتبع حدسها وتسير على قوانينها الخاصة، لذا تعدُ ألوان الأزرق والأخضر، والوردي، والتان، هي الأنسب لشخصيتك.

الألوان الهادئة، والنيود، ودرجات الأزرق الفاتحة، هي الأنسب لشخصيتكِ المُحبة للبساطة، حيثُ تعكسُ طبيعتكِ البسيطة، والهادئةَ أيضًا، كما تُضفي مزيدًا من الاسترخاء في الأجواء.

استنادًا إلى شخصيتكِ المُحبة للطبيعة وألوانها، ينصحكِ الخبراء باختيار درجات الأزرق، والأخضر، والأصفر، لإضفاء لمسةٍ من الطبيعة، إلى منزلك.

مربيّة

تتميزين باهتمامك بالآخرين وعاطفتك وما يشعر به الآخرون من دفء في وجودك، لذا يختار لكِ الخبراء الألوان المحايدة الدافئة مثل البيج والأخضر الباهت.

بما أنكِ شخصية مواكبة للموضة، فذلك يعني أنكِ تتمتعين بثقةٍ كبيرة في النفس، لذا يقدم لكِ الخبراء، مجموعةً من الألوان الجريئة، لتزيين منزلك، مثل درجات الوردي، والأخضر الزاهي.