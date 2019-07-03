بالصور: اليك أغلى ساعة في العالم لكن لا يمكن رؤيتها

أطلقت دار بولغاري Bulgari للمجوهرات أغلى ساعة في العالم تحت اسم Serpenti Misteriosi Romani وتمتاز هذه المجموعة من الساعات بأنها خفية حيث تتخذ الساعة شكل السوار التقليدي لتبقى الساعة نفسها مخبأة داخل رأس الأفعى.

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