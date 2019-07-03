اغلاق جميع الطرق المؤدية الى الفضيلية

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن القوات الامنية اغلقت جميع الطرق المؤدية الى منطقة الفضيلية في بغداد.
وقال المصدر في حديثث لـ الخليج 365، ان "جميع الطرق المؤدية الى منطقة الفضيلية في بغداد، اغلقت بالكامل".
واضاف ان "ذلك جاء على خلفية النزاع العشائري ومقتل نجل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان".
وأفاد مصدر في الشرطة، اليوم الأربعاء، بمقتل نجل مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان وإصابة نجل شقيقه جراء نزاع عشائري في الفضيلية شرقي بغداد.
واضاف ان "ذلك جاء على خلفية النزاع العشائري ومقتل نجل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان".
وأفاد مصدر في الشرطة، اليوم الأربعاء، بمقتل نجل مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان وإصابة نجل شقيقه جراء نزاع عشائري في الفضيلية شرقي بغداد.
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