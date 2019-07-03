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اندلاع حريق داخل مطار كركوك

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افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، باندلاع حريق داخل مطار كركوك.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن حريقا اندلع، اليوم، داخل مطار كركوك ، مشيرا الى ان النيران اندلعت بحشائش واعشاب وامتدت لتلتهم عددا من الكرفانات داخل المطار.

وأوضح المصدر، أن فرق الدفاع المدني تحاصر مكان الحادث لمكافحة النيران.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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