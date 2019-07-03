اندلاع حريق داخل مطار كركوك

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن حريقا اندلع، اليوم، داخل مطار كركوك ، مشيرا الى ان النيران اندلعت بحشائش واعشاب وامتدت لتلتهم عددا من الكرفانات داخل المطار.

وأوضح المصدر، أن فرق الدفاع المدني تحاصر مكان الحادث لمكافحة النيران.

