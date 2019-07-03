اندلاع حريق داخل مطار كركوك

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، باندلاع حريق داخل مطار كركوك.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن حريقا اندلع، اليوم، داخل مطار كركوك ، مشيرا الى ان النيران اندلعت بحشائش واعشاب وامتدت لتلتهم عددا من الكرفانات داخل المطار.
وأوضح المصدر، أن فرق الدفاع المدني تحاصر مكان الحادث لمكافحة النيران.
وأوضح المصدر، أن فرق الدفاع المدني تحاصر مكان الحادث لمكافحة النيران.
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