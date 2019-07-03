قوة مشتركة تقتل اربعة إرهابيين كانوا داخل نفق في نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، عن قتل أربعة "إرهابيين" كانوا داخل نفق في نينوى. وقالت الخلية في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "خلال عملية استباقية، قوة مشتركة من الألوية (40، 53 ، 92) حشد شعبي والعاملة ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى، قتلت ٤ إرهابيين، كانوا داخل نفق في سلسلة جبال شيخ إبراهيم".



يشار إلى أن القوات الأمنية تعلن بين فترة وأخرى عن مقتل واعتقال العديد من عناصر وقياديي تنظيم "داعش" في المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم "داعش".



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