القبض على شخص ابتز فتاة بعد تصويرها في بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، عن القبض على شخص اقدم على ابتزاز فتاة بعد تصويرها وتهديدها بدفع مبلغ مالي وسط العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن، في بيان تلقت الخليج 365، إن مفارز مديرية استخبارات بغداد العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على احد المتهمين، اقدم على ابتزاز فتاة بعد تصويرها وتهديدها بدفع مبلغ مالي مقابل الامتناع عن التشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث القي القبض عليه وسط العاصمة بغداد بعد استدراجه ونصب كمين محكم له بالجرم المشهود، كما ضبط بحوزته مقاطع الفيديو في جهاز الموبايل.



وأوضح أن معن أن هذه العملية جاءت بعد تشكيل فريق عمل مختص بالاشتراك مع مركز شرطة السعدون، وقد تم احالته للقضاء بعد اكمال اوراقه التحقيقية.

