مجلس كربلاء يحيل القائمين على الجباية في فترة الطريحي للنزاهة

وقال رئيس مجلس المحافظة علي المالكي في تصريح صحفي ورد الى الخليج 365، إنه تقرر احالة القائمين على الجباية في زمن السلطة التنفيذية السابقة لكربلاء (فترة عقيل الطريحي) الى التحقيق والنزاهة بسبب ملفات الفساد.

يذكر ان مجلس محافظة كربلاء صوت في وقت سابق، بالأغلبية على إقالة المحافظ عقيل الطريحي، وجاء ذلك بعد استجوابه غيابيا وعدم قناعة المجلس باجوبة المحافظ.

