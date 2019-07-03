قرر رئيس مجلس كربلاء، اليوم الاربعاء، احالة القائمين على الجباية في فترة المحافظ السابق عقيل الطريحي الى النزاهة.
وقال رئيس مجلس المحافظة علي المالكي في تصريح صحفي ورد الى الخليج 365، إنه تقرر احالة القائمين على الجباية في زمن السلطة التنفيذية السابقة لكربلاء (فترة عقيل الطريحي) الى التحقيق والنزاهة بسبب ملفات الفساد.
يذكر ان مجلس محافظة كربلاء صوت في وقت سابق، بالأغلبية على إقالة المحافظ عقيل الطريحي، وجاء ذلك بعد استجوابه غيابيا وعدم قناعة المجلس باجوبة المحافظ.
يذكر ان مجلس محافظة كربلاء صوت في وقت سابق، بالأغلبية على إقالة المحافظ عقيل الطريحي، وجاء ذلك بعد استجوابه غيابيا وعدم قناعة المجلس باجوبة المحافظ.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس كربلاء يحيل القائمين على الجباية في فترة الطريحي للنزاهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.