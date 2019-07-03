مقتل نجل مدير الدفاع المدني بنزاع عشائري شرقي بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، الأربعاء، بمقتل نجل مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان وإصابة نجل شقيقه جراء نزاع عشائري شرقي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "نجل مدير الدفاع المدني قتل، وأصيب نجل شقيقه بنزاع عشائري تطور إلى استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن منطقة الفضيلية".

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