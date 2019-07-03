ترشيح أول امرأة لشغل أرفع منصب في الاتحاد الأوروبي

وجاء الاختيار المفاجىء لوزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون ديرليين لتحل محل جان-كلود يونيكر بعد رفض المتنافسين الرئيسيين على المنصب.

ورُشحت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي لرئاسة البنك المركزي الأوروبي، لتكون أول امرأة ترشح لهذا المنصب.



وجاء الإعلان عن الترشيحات بعد مفاوضات صعبة دامت عدة أيام.

وإجمالا، تولى زعماء الاتحاد الأوروبي مهمة ترشيح خمسة شخصيات لشغل الوظائف العليا.

وقد رُشح رئيس وزراء بلجيكا الليبرالي تشارلي ميشيل لخلافة دونالد توسك في رئاسة المجلس الأوروبي بينما اقُترح الإسباني جوزيف بوريل ليتولى منصب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد.

ومن المقرر أن يتم اختيار رئيس البرلمان الأوروبي، وهو المنصب الرفيع الخامس، الأربعاء. ومن بين المرشحين المحتملين مانفرد ويبر السياسي الألماني عضو البرلمان الأوروبي الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط والاشتراكي البلغاري سيرجي ستانشيف.



ويجب أن يصدق البرلمان الأوروبي على شاغلي معظم المناصب.

"لقد اتفقنا على جملة الترشيحات قبل الجلسة الأولى للبرلمان الأوروبي"، حسبما قال توسك.

وقال إن ألمانيا امتنعت عن التصويت على ترشيح فون دير ليين وذلك سبب قضايا تتعلق بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، غير أن توسك أشار إلى أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل نفسها ساندت ترشيح الوزيرة الألمانية.

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وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الترشيحات كانت "ثمرة وفاق ألماني فرنسي عميق".

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن "فون دير ليين مرشحة جيدة للغاية واختيار جيد للغاية لرئاسة اللجنة الأوروبية"، مضيفا أن "قدرات وكفاءات السيدة لاغارد تجعلها مؤهلة تماما" للبنك المركزي الأوروبي.

وقال رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكر إن ترشيح سيدتين لوظيفتين رئيسيتين بعث برسالة قوية بأن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو المساواة بين الرجال والنساء.

ومن المفاجآت أيضا أن الوظائف الأربع الرئيسية خصصت لأوروبا الغربية ولا يوجد مرشحون من أوروبا الشرقية.

غير أنه يُعتقد بأن الدول الشرقية تؤيد بقوة ترشيح فون دير ليين، رافضة تسوية بشأن الزعيم العمالي الهولندي فانز تيميرمانس في الليلة السابقة على اختيار المرشحين.