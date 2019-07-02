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اصابة اربعة اشخاص بحادث سير على طريق معسكر الرشيد يتسبب بزخم مروري

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افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن اربعة اشخاص اصيبوا بحادث سير على طريق معسكر الرشيد ببغداد، مبينا ان ذلك تسبب بزخم مروري.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حادث سير على طريق معسكر الرشيد باتجاه منطقة الدورة جنوبي بغداد، ادى الى اصابة اربعة اشخاص بجروح".

واضاف المصدر ان "الحادث ادى الى حدوث زخم مروري".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الاشخاص، وتعود اسباب اغلبها بحسب مختصين، الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.

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