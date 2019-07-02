حريق بواجهة بناية سكنية في بغداد وفرق الدفاع المدني تخلي العوائل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع في مولدة اهلية ليلتهم بعد ذلك واجهة بناية سكنية في تقاطع الموال قرب منطقة الوزيرية ببغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني قامت باخلاء العوائل من البناية وتواصل عملية اخماد الحريق".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

