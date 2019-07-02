حريق بواجهة بناية سكنية في بغداد وفرق الدفاع المدني تخلي العوائل

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن حريقا اندلع في واجهة بناية سكنية ببغداد، مبينا ان فرق الدفاع المدني اخلت العوائل.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع في مولدة اهلية ليلتهم بعد ذلك واجهة بناية سكنية في تقاطع الموال قرب منطقة الوزيرية ببغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".
واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني قامت باخلاء العوائل من البناية وتواصل عملية اخماد الحريق".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني قامت باخلاء العوائل من البناية وتواصل عملية اخماد الحريق".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
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