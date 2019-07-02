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نائب يصف تمديد مجلس الوزراء لعمل الدرجات الخاصة بـ'التجاوز والخرق القانوني'

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وصف عضو لجنة النزاهة البرلمانية عبد الامير المياحي، الثلاثاء، توجيهات مجلس الوزراء بتمديد عمل الدرجات الخاصة بـ"الخرق القانوني"،
وقال المياحي في حديث لـ الخليج 365، إن "توجيه امانة مجلس الوزراء للمدراء العامين بالاستمرار بعملهم رغم انتهاء الفترة القانونية في الثلاثين من الشهر الماضي هو خرق قانوني وتجاوز وتعدٍ من قبل مجلس الوزراء"، مبينا ان "القانون لا يعدل الا بقانون ومجلس النواب ماضٍ في تعديل الفقرة 58 من الموازنة لتمديد المهلة، اما غير هذا الاجراء فهو تجاوز على القانون".

واضاف المياحي، ان "اصحاب الدرجات الخاصة عليهم الالتزام بالقانون وعدم خرقه بتوقيع اي كتاب او اصدار امر كي لا يقعوا بالمساءلة القانونية بعد سحب يدهم وفق القانون"، لافتا الى ان "توجيهات مجلس الوزراء لا سند قانوني لها، والقانون لا يعدل بتلك التوجيهات ولا يمكن القفز عليه تحت اي ظرف".

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت، الاثنين 1 تموز 2019، المسؤولين الذين يديرون مناصبهم بالوكالة بالاستمرار في مهامهم، بعد تمديد الفترة الزمنية الخاصة بحسم هذا الملف إلى 24 تشرين الأول 2019.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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