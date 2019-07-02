نائب يصف تمديد مجلس الوزراء لعمل الدرجات الخاصة بـ'التجاوز والخرق القانوني'

وصف عضو لجنة النزاهة البرلمانية عبد الامير المياحي، الثلاثاء، توجيهات مجلس الوزراء بتمديد عمل الدرجات الخاصة بـ"الخرق القانوني"،
واضاف المياحي، ان "اصحاب الدرجات الخاصة عليهم الالتزام بالقانون وعدم خرقه بتوقيع اي كتاب او اصدار امر كي لا يقعوا بالمساءلة القانونية بعد سحب يدهم وفق القانون"، لافتا الى ان "توجيهات مجلس الوزراء لا سند قانوني لها، والقانون لا يعدل بتلك التوجيهات ولا يمكن القفز عليه تحت اي ظرف".
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت، الاثنين 1 تموز 2019، المسؤولين الذين يديرون مناصبهم بالوكالة بالاستمرار في مهامهم، بعد تمديد الفترة الزمنية الخاصة بحسم هذا الملف إلى 24 تشرين الأول 2019.
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