البرلمان يُنهي قراءة مشروع قانون معالجة التجاوزات ويرفع جلسته حتى اشعار آخر

انهى مجلس النواب، الثلاثاء، قراءة مشروع قانون معالجة التجاوزات، فيما رفع جلسته حتى اشعار آخر. وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية". وأضاف أن "مجلس النواب رفع جلسته حتى اشعار اخر". وقررت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء، تمديد الفصل التشريعي الثاني لمدة شهر واحد من أجل إنجاز القوانين "المهمة".



وعقدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الثلاثين برئاسة حسن الكعبي وحضور 172 نائبا.

وعقدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الثلاثين برئاسة حسن الكعبي وحضور 172 نائبا.

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