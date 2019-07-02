وجه نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، الثلاثاء، بإستضافة رئيسي الوقفين السني والشيعي، لمناقشة الخلاف على الاوقاف في محافظة نينوى.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "نائب رئيس مجلس النواب وجه، اليوم، لجنة الشؤون الدينية بإستضافة رئيس الوقفين السني والشيعي لمناقشة الخلاف على الاوقاف في محافظة نينوى".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الكعبي وجه ايضا لجنة الامن والدفاع ولجنة المهجرين للاستفسار عن امكانية ارجاع النازحين العراقيين على الحدود العراقية السورية".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الكعبي وجه ايضا لجنة الامن والدفاع ولجنة المهجرين للاستفسار عن امكانية ارجاع النازحين العراقيين على الحدود العراقية السورية".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس البرلمان يوجه باستضافة رئيسي الوقفين السني والشيعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.