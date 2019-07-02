نائب رئيس البرلمان يوجه باستضافة رئيسي الوقفين السني والشيعي

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "نائب رئيس مجلس النواب وجه، اليوم، لجنة الشؤون الدينية بإستضافة رئيس الوقفين السني والشيعي لمناقشة الخلاف على الاوقاف في محافظة نينوى".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الكعبي وجه ايضا لجنة الامن والدفاع ولجنة المهجرين للاستفسار عن امكانية ارجاع النازحين العراقيين على الحدود العراقية السورية".

