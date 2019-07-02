مجلس النواب يُنهي مناقشة مشروع قانون هيئة الإعلام والاتصالات

انهى مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون هيئة الإعلام والاتصالات. وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب انهى بجلسة اليوم مناقشة مشروع قانون هيئة الإعلام والاتصالات". وقررت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء، تمديد الفصل التشريعي الثاني لمدة شهر واحد من أجل إنجاز القوانين "المهمة".



وعقدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الثلاثين برئاسة حسن الكعبي وحضور 172 نائبا.

وعقدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الثلاثين برئاسة حسن الكعبي وحضور 172 نائبا.

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