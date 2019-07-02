نواب المناطق المحررة يعتزمون استجواب رئيس هيئة الاستثمار الوطنية

أعلن نواب المناطق المحررة، الثلاثاء، عزمهم جمع تواقيع لاستجواب رئيس هيئة الاستثمار بسبب "التخبط وعدم مراعاة حقوق الملكية الخاصة للمواطنين". وقال النائب ليث الدليمي في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب من المحافظات المحررة، وحضرته الخليج 365: "نعتزم جمع تواقيع لاستجواب رئيس هيئة الاستثمار على خلفية التخبط وسوء الاداء ومخالفات وعدم مراعاة حقوق الملكية الخاصة للمواطنين واصراره على التغيير الديموغرافي والاعتداء على الجوانب البيئية والطبيعية عامة وفي بغداد بالاخص".



وأشاد الدليمي بـ"موقف مجلس محافظة بغداد القانوني بالتصويت على قرار وقف اجراءات التمليك والتهديم في محيط مطار وحزام بغداد، استنادا لقرار مجلس المحافظة رقم 14 لسنة 2019 ومساهمتهم الفاعلة في إفشال محاولات البعض لضمان الفائدة دون الاكتراث بهدر المال العام"، داعياً رئيس الوزراء إلى "إصدار أوامره بايقاف قرار مجلس الوزراء رقم175 في ايار الماضي باحالة الاراضي المحيطة بمطار بغداد الى هيئة الاستثمار".



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