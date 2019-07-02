الرافدين النيابية تطالب بإعادة النظر بسحب قرعة الدورة ٨٢ لوزارة الدفاع

طالبت كتلة الرافدين النيابية، الثلاثاء، بإعادة النظر في سحب قرعة الدورة ٨٢ لوزارة الدفاع، مبينة ان الأسماء الفائزة بالقرعة خالية من تمثيل المكونات القومية في العراق. وقال رئيس كتلة الرافدين النيابية عمانؤيل خوشابا بصحبة رئيس كتلة الصابئة المندائيين نوفل الناشي في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب وحضرته، الخليج 365، "جرت يوم الخميس الماضي ٢٧/ ٦ / وامام انظار وزير الدفاع الحالي سحب قرعة الدورة ٨٢ لوزارة الدفاع"، مبينا ان "الأسماء الفائزة بالقرعة خالية من تمثيل المكونات القومية الأصيلة في العراق وبخلاف الدستور العراقي الضامن والباني للشراكة الوطنية الحقيقية" .



وطالب خوشابا، مجلس النواب العراقي وباسم المكونات القومية والدينية الأصيلة بـ أن "يعاد النظر وتضاف اسماء المكونات إلى الأسماء الفائزة حفاظا على التوازن الوطني وخصوصا أن الجيش العراقي هو حامي الهوية الوطنية العراقية".



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