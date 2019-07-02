نواب تركمان: الحكومة والكتل والقيادات متفقة على ابادة الشعب التركماني

وعقد نواب عن المكون التركماني مؤتمرا صحافيا، اليوم، في مبنى البرلمان، تحدث عنهم النائب احمد حيدر، قائلا "الى شعبنا التركماني طال انتظاركم من هذه الكتل السياسية ومن هذه الحكومة والقيادات التي لا تعدو اصابع اليد"، مضيفا "انهم متفقون على ابادة شعبكم وصهركم في مشاريع ضيقة لاتخدم الوجود القومي لتركمان العراق وبوحدة جغرافية العراق ولمستقبل العملية السياسية".واضاف، ان "الكتل السياسية والرئاسات الثلاث عاجزون عن احقاق الحق واعطاء الشعب التركماني حقوقهم الادارية والسياسية والثقافية"، مشيرا الى "المحاولات الجادة في اعادة عقارب الساعة الى الوراء في كركوك وبقاء تلعفر والموصل وسهل نينوى من دون اعمار مع استمرار معاناة اهلنا في طوز خورماتو".

وشدد على أن "الاوان قد آن لمثقفينا ولكوادرنا التنظيمية ومنظامتنا المدنية وائمة مساجدنا وحكماء حسينياتنا وشعبنا بكل شرائحهم ان يقرروا مصيرهم بانفسهم".



ودعا "الجماهير للاستعداد والتهيؤ لكل الخيارات والوسائل الدستورية ووفق اطر الديمقراطية في عموم المناطق التركمانية استنكارا للممارسات القسرية والمجحفة المتخذة بحق التركمان من قبل الحكومة الى ان تحقق مطالبكم".