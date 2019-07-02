البرلمان يقرر تمديد فصله التشريعي لمدة شهر واحد

قررت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء، تمديد الفصل التشريعي الثاني لمدة شهر واحد من أجل إنجاز القوانين "المهمة".
وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "رئاسة مجلس النواب قررت تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر واحد من أجل إنجاز القوانين المهمة التي تسهم بتعزيز الواقع الخاص بالمواطنين".
وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى "استمرار الدور الرقابي النواب في لجانهم النيابية ومحافظاتهم".
يشار إلى أن العطلة التشريعية لمجلس النواب كان من المفترض أن يوم غد وتستمر لشهرين.
وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى "استمرار الدور الرقابي النواب في لجانهم النيابية ومحافظاتهم".
يشار إلى أن العطلة التشريعية لمجلس النواب كان من المفترض أن يوم غد وتستمر لشهرين.
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