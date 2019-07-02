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الخدمات النيابية: معرقلون لا يحملون صفات رسمية اكدوا ان مطار كركوك لن ير النور

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كشفت لجنة الخدمات البرلمانية، الثلاثاء، ان معرقلين لا يحملون صفات رسمية اكدوا ان مطار كركوك لن ير النور، مبينا ان نسبة الانجاز في المطار هي نسبة ملموسة على أرض الواقع.
وقال رئيس اللجنة كاظم فنجان الحمامي خلال مؤتمر صحفي عقده داخل مبنى البرلمان وحضرته الخليج 365، إن "نسبة الإنجاز في مطار كركوك الدولي نسبة ملموسة على أرض الواقع"، مبينا ان "بعض الجهات التنفيذية تجاهلت المشروع تماما والأغرب من ذلك ان لجان المحافظة اعلمتنا عن الظهور معرقلين لايحملون صفقة رسمية اخبروهم بان مطار كركوك لن يرى النور".

واضاف أن لجنته "خاطبت الجهات المعنية للأستفسار عن هؤلاء المعرقلين للمشروع الذي سيحقق مكاسب كبيرة لسلطة الطيران ولوزارة النقل ولمحافظة كركوك والذي سيفتح نافذه عالمية جديدة لهذه المدينة الجميلة "، مشيرا الى ان "اللجنة لن تتخلى عن كركوك وعن حقوق المحافظة مهما عظمت التحديات".

وطالب "على الجهات التنفيذية أن تغادر كهوف الروتين وتتجه في تنفيذ المشروع الخدمي الكبير".

وافتتحت وزارة النقل، في 30 ايلول 2018، مطار كركوك المدني، فيما هبطت أول طائرة على مدرجه بعد إعادة تأهيله بالكامل.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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