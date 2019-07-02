ائتلاف العبادي يدعو لاصدار اوامر وتعليمات تنظم مؤسسة البيشمركة

وقال المكتب الاعلامي للائتلاف في بيان صدر، اليوم، وتلقت الخليج 365، إن "ائتلاف النصر يعلن تاييده للامر الديواني 237 الخاص بتنظيم مؤسسة الحشد الشعبي، ويؤكد دعمه لاي مسار يعزز من قوة وسيادة الدولة".واضاف أن "ائتلاف النصر يحيط الراي العام، بانّ حكومة العبادي ومن خلال لجنة مختصة برئاسته كانت قد اصدرت نظاما بتاريخ 7.3.2018 بالامر الديواني 57 والذي نظّم قانونيا وكيّف بالضوابط هيئة الحشد الشعبي ضمن هيكلية الدولة ومؤسساتها المعنية، بما فيها ضمان حقوق المقاتلين الابطال ورعاية الشهداء والجرحى".

واضاف أنه "تم بالفعل البدأ بتنفيذ هذا (النظام) في فترة الحكومة السابقة وفصل الجهات السياسية عن منظومة الحشد، وكان الاولى الاستمرار بتنفيذ هذا (النظام) الذي له قوة القانون وليس اهماله والبدء بالعمل من جديد، فعمل الدولة تراكمي وليس صفريا".



وأشار الى انّ "ائتلاف النصر اذ يؤيد اجراء القائد العام للقوات المسلحة، يدعو في ذات الوقت الى اصدار الاوامر والتعليمات لتنظيم مؤسسة البيشمركه وجميع الوجودات العسكرية وشبه العسكرية في البلاد".

وشدد على انّ "وحدة واستقرار الدولة تقتضي واحدية قوتها وقواتها، واوحدية سلطاتها ومؤسساتها، واستثناء اي قوة خارج اطار التنظيم والسيطرة والتوجيه الحكومي سيرسخ تشظي الدولة وانقسام سلطاتها وذهاب هيبتها وسيادتها".

وأصدر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، يوم امس الاثنين، أمراً ديوانياً خاصاً ب ‍‍الحشد الشعبي، وجاء في الأمر الذي تضمن عشرة نقاط، تأكيده على "ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة وارتباط الحشد رسمياً بالقائد العام للقوات المسلحة وإنهاء جميع التسميات التي كانت تستعمل خلال فترة الحرب على داعش، واستبدالها بـتسميات عسكرية ( فرقة، لواء، فوج..الخ)".