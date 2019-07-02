المحور الوطني يرحب بقرار عبد المهدي حول الحشد الشعبي

وقال تحالف المحور الوطني في بيان اصدره اليوم، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، "يرحب تحالف المحور الوطني بقرار القائد العام للقوات المسلحة بتنظيم علاقة الحشد الشعبي مع صنوف القوات المسلحة الاخرى ، وضبط عمل فصائل الحشد بما ينسجم وقواعد العمل العسكرية ووفقا لتعليمات القائد العام".واضاف تحالف المحور في بيانه، أن "الغاء المكاتب الاقتصادية والمقرات غير الرسمية في المدن وخارجها بادرة مهمة تعمق منطق الدولة وفرض القانون".

وأوضح التحالف، الذي يضم معظم الكتل السنية المشاركة في العملية السياسية، أن "هذه المقررات تأتي كنتاج حقيقي للشراكة التي عملنا على تأسيسها منذ دخولنا ضمن تحالف البناء مع باقي شركائنا في الوطن"، داعيا الى "استكمال باقي الخطوات التي تثبت الامن وترسخ قواعد العيش الكريم".



وأصدر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، يوم امس الاثنين، أمراً ديوانياً خاصاً ب ‍‍الحشد الشعبي، وجاء في الأمر الذي تضمن عشرة نقاط، تأكيده على "ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة وارتباط الحشد رسمياً بالقائد العام للقوات المسلحة وإنهاء جميع التسميات التي كانت تستعمل خلال فترة الحرب على داعش، واستبدالها بـتسميات عسكرية ( فرقة، لواء، فوج..الخ)".