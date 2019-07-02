اعتقال مطلوبين و'مخالفين' وضبط عجلات بدون أوراق رسمية في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال عدد من المطلوبين للقضاء و"المخالفين"، وضبط عجلات ودراجات نارية لا تحمل أوراقاً رسمية في جانب الكرخ من العاصمة بغداد.

وقال إعلام المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "حسب توجيهات وزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة بملاحقة العصابات الإجرامية والمتهمين الخطرين ولبسط سلطنة القانون وبث روح الاطمئنان للمواطنين وبإشراف مباشر ومتابعة ميدانية من قبل الفريق الحقوقي احمد طه ابو رغيف واللواء الحقوقي حيدر فخري حسن ومدراء الأقسام في جانبي الكرخ والرصافة وضباط المكاتب، أقامت مفارز المديرية وبالاشتراك مع القوة الماسكة للأرض ممارسة أمنية واسعة في مناطق جانب الكرخ من العاصمة".



وأضاف البيان، أن الممارسة "شملت نصب سيطرات مفاجئة آلية وراجلة تم من خلالها تدقيق العجلات والأشخاص وقاعدة بيانات المطلوبين في مداخل ومخارج عدة مناطق، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين المطلوبين للقضاء العراقي وعلى عدد آخر من المخالفين وفق مواد قانونية مختلفة وضبط عدد من العجلات والدراجات النارية التي لا تحمل أوراقاً رسمية وإحالة جميع الحالات إلى الجهات ذات الاختصاص".