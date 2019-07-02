بالفيديو: العراق يسجل أعلى كلفة للإنترنت عربيا مقابل خدمة لا توفر الجودة اللازمة

وكشفت دراسة أعدتها مؤسسة "أكامي" للإنترنت المختصة بتحديد سرعة الإنترنت والتحميل والتنزيل عالميا، وشملت مئة وخمسا وثمانين دولة، أن العراق حل بالمرتبة مئة وتسع وسبعين بسرعة تنزيل بلغت 0,75 ميغابايت في الثانية، متخلفا بذلك عن أفغانستان والسودان.ونقلت الدراسة عن مستخدمين قولهم إن خدمات الإنترنت المتوفرة حاليا لا تحقق السرعة المطلوبة في تحميل الملفات والإرسال والاستلام، كما لا توفر الجودة اللازمة لإجراء الاتصالات الهاتفية ومحادثات الفيديو عبر الإنترنت.

من جهتهم حمل اعضاء في لجنة الخدمات النيابية وزارة الاتصالات مسؤولية تردي خدمة الانترنت. فسوء إدارتها وعدم تطوير بناها التحتية وغياب المشاريع المواكبة للتطور التكنولوجي كلها أسباب جعلت العراق في مقدمة البلدان التي تعاني من سوء خدمة الإنترنت. وأكدوا ان وزارة الاتصالات لا تعير اي أهمية للمبالغ الطائلة التي يدفعها المواطن.



وفي وقت سابق حملت المنظمة العراقية لقياس جودة الاتصالات، إحدى المنظمات التقنية المحلية، وزارة الاتصالات مسؤولية تذبذب خدمة الإنترنت وضعفها العام.

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