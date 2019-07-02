بالفيديو: العراق يسجل أعلى كلفة للإنترنت عربيا مقابل خدمة لا توفر الجودة اللازمة

وضع تصنيف جديد العراق في مقدمة البلدان الأكثر تكلفة في خدمة الإنترنت، فيما عزا أعضاء في مجلس النواب ذلك إلى سوء إدارة وزارة الاتصالات.
ونقلت الدراسة عن مستخدمين قولهم إن خدمات الإنترنت المتوفرة حاليا لا تحقق السرعة المطلوبة في تحميل الملفات والإرسال والاستلام، كما لا توفر الجودة اللازمة لإجراء الاتصالات الهاتفية ومحادثات الفيديو عبر الإنترنت.
من جهتهم حمل اعضاء في لجنة الخدمات النيابية وزارة الاتصالات مسؤولية تردي خدمة الانترنت. فسوء إدارتها وعدم تطوير بناها التحتية وغياب المشاريع المواكبة للتطور التكنولوجي كلها أسباب جعلت العراق في مقدمة البلدان التي تعاني من سوء خدمة الإنترنت. وأكدوا ان وزارة الاتصالات لا تعير اي أهمية للمبالغ الطائلة التي يدفعها المواطن.
وفي وقت سابق حملت المنظمة العراقية لقياس جودة الاتصالات، إحدى المنظمات التقنية المحلية، وزارة الاتصالات مسؤولية تذبذب خدمة الإنترنت وضعفها العام.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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