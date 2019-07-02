بالفيديو: تعرقل حسم ملف الدرجات الخاصة ينذر بتعطل مفاصل الدولة

أشار قانونيون الى ان مناصب الدرجات الخاصة ومن يشغلها، سيكونون امام مطب قانوني وهو عدم صلاحيتهم بالاستمرار مع عدم التصويت عليهم داخل مجلس النواب للتجديد لهم او اختيار بدلاء عنهم.

وهذا ما يشير الى لا قانونية توقيع المدراء والوكلاء ورؤساء الهيئات على الكتب الرسمية الحكومية الخاصة بدوائرهم، ما ينذر بتعطل مفاصل الدولة.



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