بالفيديو: تعرقل حسم ملف الدرجات الخاصة ينذر بتعطل مفاصل الدولة

بعد موعد قد حدد سابقا، يدخل المدراء العامون والوكلاء ورؤساء الهيئات الخاصة جرعة انعاش قد تعيد لهم الحياة على اقل تقدير باربعة اشهر مقبلة بعد قراءة هي الاولى لمشروع تأجيل التصويت على الدرجات الخاصة، لا سيما وان رئيس الحكومة لم يتمكن من جمع شتات الاحزاب السياسية المختلفة على مسميات محددة لشغل الدرجات الخاصة التي دخلت موقع الشغور منذ يوم امس.
أشار قانونيون الى ان مناصب الدرجات الخاصة ومن يشغلها، سيكونون امام مطب قانوني وهو عدم صلاحيتهم بالاستمرار مع عدم التصويت عليهم داخل مجلس النواب للتجديد لهم او اختيار بدلاء عنهم.
وهذا ما يشير الى لا قانونية توقيع المدراء والوكلاء ورؤساء الهيئات على الكتب الرسمية الحكومية الخاصة بدوائرهم، ما ينذر بتعطل مفاصل الدولة.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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