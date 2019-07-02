بغداد تخضع الحشد للجيش وتقطع ارتباطاته السياسية

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أسامة مهدي: بهدف السيطرة على تحركات فصائل الحشد الشعبي المسلحة وتنظيم تحركاتها وارتباطاتها السياسية، أمر رئيس وزراء العراق باغلاق جميع مقراتها والحاقها بالقوات المسلحة ومن يرفض منها عليه التحول الى حزب سياسي خاضع لقانون الاحزاب.

ونصت الاوامر التي اصدرها رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي في أمر ديواني ضمن 10 نقاط وأطلعت على نصها ""الخليج 365"" الاثنين، على ان تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص.

والزم فصائل الحشد البالغة اكثر من 60 فصيلا معظمها مرتبط بإيران فكراوتنظيما وتسليحا بالتخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها "في المعارك البطولية للقضاء على كيان داعش الإرهابي وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ) ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أية تشكيلات أخرى كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضا".

قطع ارتباطات الحشد السياسية

وشدد على وحدات الحشد افرادا وتشكيلات بقطع أي ارتباط سياسي أو امري من التنظيمات، مخيرا الفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة "بالتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية".

واكد عبد المهدي في النقطة الخامسة من أمره الديواني على ضرورة تحديد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي تماما كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة وان تخضع ساحات تواجد الحشد لنظام المعركة الذي يتم اقراره على وفق السياسات المعمول بها في القوات المسلحة.

إغلاق مقرات الحشد

وأمر عبد المهدي بغلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه.

كما امر بغلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي كمؤسسة تعتبر جزء من القوات المسلحة.

وحدد القائد العام للقوات المسلحة 31 من الشهر الحالي تموز موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط، موضحا انه سيتم إصدار أوامر لاحقا لهيكلية هيأة الحشد الشعبي وتشكيلاته.

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الصدر يغلق مقرات تنظيمه المسلح

وعلى الفور استجاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وامر باغلاق مقرات تنظيمه المسلح "سرايا السلام" مشيدا بقرار عبد المهدي هذا.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه على "تويتر" وتابعتها ""الخليج 365"" انه يعتبر اوامر عبد المهدي حول الحشد امرا مهما وخطوة اولى نحو بناء دولة قوية لا تهزها الرياح مبديا قلقه من عدم تطبيقها بصورة صحيحة وعادلة.

واشار الى ان ما يهمه ان تكون سرايا السلام التي شكلها سابقا هي المبادرة الاولى لذلك فورا بإغلاق اسمها ومقراتها وانفكاكها عنه، مبديا مخاوفه من تعرض عناصرها للظلم عند الحاقهم بالجهات الامنية الرسمية.

واكد انه يشد على يد عبد المهدي للمضي قدما بتطبيق قراره لحفظ هيبة العراق وجيشه وشرطته وقواته الامنية .. مؤكدا الابقاء على الجهوزية اذا تعرض العراق وشعبه لاي خطر.

يشار الى ان الحشد الشعبي هي قوات تتشكل من متطوعين تم ضمهم في وقت لاحق الى القوات المسلحة العراقية وتأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة وقد تشكلت بعد فتوى "الجهاد الكفائي" التي أطلقها المرجع الشيعي الاعلى في البلاد آية الله السيد علي السيستاني أثر سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من محافظات غرب وشمال العراق منتصف حزيران يونيو عام 2014.

تم تشكيل الحشد في البداية من مليشيات ومنظمات شيعية للتصدي لداعش ثم انضمت اليه العشائر السنية من المناطق التي سيطر عليها التنظيم في محافظات غرب وشمال البلاد وكذلك إنخرط في صفوف الحشد آلاف أخرى من مختلف الأديان والقوميات مثل التركمان والمسيحيين.

وتقود فصائل الحشد وقوى شيعية مقربة من ايران حاليا حملة واسعة بدفع ايراني لاخراج القوات الاميركية من العراق البالغ عددها حوالي 5 الاف عسكري وبعكسه تهدد بمهاجمتها واخراجها من البلاد بالقوة.