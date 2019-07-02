نائب: ما يجري في المحافظات تصفية حسابات وهناك سباق لإزاحة المحافظين

اعتبر النائب عن تحالف الفتح عبد الأمير المياحي، الثلاثاء، أن ما شهدته المحافظات مؤخراً هي عمليات "تصفية حسابات لأحزاب وشخصيات متنفذة" في مجالس المحافظات، فيما أشار إلى وجود "سباق لإزاحة" المحافظين.
وأضاف، أن "هناك تلكؤاً بأداء الواجب في أغلب المحافظات وهناك سوء خدمات والجميع يعلم أن المحافظين يمتلكون صلاحيات كبيرة جداً بالمحافظات، فهو رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، وبحسب قانون المحافظات رقم 21 فهناك ثمان وزارات يتمتع فيها بصلاحيات وزير إضافة لصلاحياته في مجالات أخرى".
وتابع، أن "حجم المنصب والصلاحيات يجعل الجميع ينظر للمنصب ويحاول الهيمنة عليه من خلال عمليات استهداف وصراعات حزبية للحصول على المنصب في العديد من المحافظات، وهناك سباقات لإزاحة المحافظين والسيطرة على المنصب"، مضيفاً أن "كل كتلة تعتبر أن لها الأولوية والأسبقية بالحصول على المنصب".
وأكد المياحي، أن "المحافظين بحال كانوا حريصين على تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل للعاطلين فانهم سيقطعون الطريق أمام التظاهرات والمزايدات وأمام الكتل السياسية الراغبة بالحصول على المنصب".
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