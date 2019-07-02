الاعرجي يدعو فصائل الحشد الشعبي للتعاون وتطبيق قرار عبد المهدي

وقال الأعرجي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن القرار الذي اتخذه رئيس مجلس الوزراء بدمج فصائل الحشد الشعبيّ بالمؤسّسة الأمنيّة وإلغاء مسمياتها وغلق مقراتها، خطوة صحيحة في طريق إعادة بناء الدولة العراقيّة"، داعيا "جميع هذه الفصائل للتعاون وتسهيل تطبيق هذا القرار الذي يَصْب في مصلحتها من خلال حفظ حقوقها وإبعاد التُّهم التي يحاول البعض إلصاقها بها بعدما كانت أحد الأسباب المهمة في القضاء على قوى الإرهاب وتحرير المدن المغتصبة".واعتبر الاعرجي أن القرار "فرصةٌ في ذات الوقت لإبعاد بعض الدخلاء على هذه المؤسّسة من الذين أساءوا إليها"، متمنيا من "القائد العام للقوات المسلحة أن يُصدر تعليمات أكثر تفصيلاً تساعد على تنفيذ الأمر بالسرعة الممكنة وتُسهِّل تنفيذه بصورةٍ عادلة، وبعكسه سنكون أمام أمر لا قيمة عملية له".

وأصدر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، يوم امس الاثنين، أمراً ديوانياً خاصاً ب‍الحشد الشعبي، وجاء في الأمر الذي تضمن عشرة نقاط، تأكيده على "ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة وارتباط الحشد رسمياً بالقائد العام للقوات المسلحة وإنهاء جميع التسميات التي كانت تستعمل خلال فترة الحرب على داعش، واستبدالها بـتسميات عسكرية ( فرقة، لواء، فوج..الخ)".