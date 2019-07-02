الصيادي يهدد بالانسحاب من لجنة النزاهة النيابية

وقال الصيادي، إن "بعض الجهات الفاسدة تحاول شراء الأصوات لغرض ترشيح أحدهم حتى تكون اللجنة تابعة لهذا وذاك وبذلك تفقد قيمتها الرقابية ومتابعة وملاحقة الفاسدين وتقديمهم للعدالة".

وأضاف الصيادي في حديث لـ الخليج 365: "سوف نعلن انسحابنا من هذه اللجنة إذا حدث ذلك".