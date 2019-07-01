الفتلاوي تنفي رفعها قضية ضد محمد قاسم

نفت رئيسة كتلة ارادة حنان الفتلاوي، الثلاثاء، رفعها قضية ضد الفنان محمد قاسم.
وقالت الفتلاوي في تغريدة لها تابعتها الخليج 365، ان "الكثير من الصفحات الصفراء تناولت اشاعة مفادها اني كسبت قضية ضد المدعو محمد قاسم".
واضافت انه "لا صحة لذلك مطلقا"، مشيرة الى "اني لم ارفع اي دعوى من هذا النوع".
وتابعت "ان ارتضى رجل لنفسه ان يلبس ملابس امرأة فهذا شأنه ونحترم حريته".
واضافت انه "لا صحة لذلك مطلقا"، مشيرة الى "اني لم ارفع اي دعوى من هذا النوع".
وتابعت "ان ارتضى رجل لنفسه ان يلبس ملابس امرأة فهذا شأنه ونحترم حريته".
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