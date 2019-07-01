العراق يستهل مشاركته في غرب اسيا للناشئين بالخسارة امام السعودية

وسيواجه منتخب الناشئين نظيره الكويتي، في ثاني مبارياته بالبطولة عند الساعة العاشرة من مساء يوم الاربعاء المقبل.

واوقعت القرعة منتخب الناشئين في المجموعة الثالثة الى جانب منتخبي الكويت والسعودية.

وتم توزيع المنتخبات التسعة على ثلاث مجموعات بحيث تلعب المباريات بنظام الدوري من مرحلة واحدة وتحدّد مراكز الفرق في المجموعات بعد الدور الأول.

وسيتم توزيع الفرق في الدور الثاني على ثلاث مجموعات بحيث تضم المجموعة الاولى أصحاب المراكز الأولى من الدور الأول، فيما تضم المجموعة الثانية أصحاب المراكز الثانية ليأتي بعدها أصحاب المركز الثالث في المجموعة الثالثة.