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العراق يستهل مشاركته في غرب اسيا للناشئين بالخسارة امام السعودية

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2019-07-01 | 22:53

العراق يستهل مشاركته في غرب اسيا للناشئين بالخسارة امام السعودية

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استهل منتخب العراق للناشئين، اليوم الاثنين، مشواره في بطولة غرب آسيا لكرة القدم، بالخسارة 1-0 امام نظيره السعودي على ملعب الأمير محمد في الزرقاء بالعاصمة الاردنية عمان.
وسيواجه منتخب الناشئين نظيره الكويتي، في ثاني مبارياته بالبطولة عند الساعة العاشرة من مساء يوم الاربعاء المقبل.

واوقعت القرعة منتخب الناشئين في المجموعة الثالثة الى جانب منتخبي الكويت والسعودية.

وتم توزيع المنتخبات التسعة على ثلاث مجموعات بحيث تلعب المباريات بنظام الدوري من مرحلة واحدة وتحدّد مراكز الفرق في المجموعات بعد الدور الأول.

وسيتم توزيع الفرق في الدور الثاني على ثلاث مجموعات بحيث تضم المجموعة الاولى أصحاب المراكز الأولى من الدور الأول، فيما تضم المجموعة الثانية أصحاب المراكز الثانية ليأتي بعدها أصحاب المركز الثالث في المجموعة الثالثة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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