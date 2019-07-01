مصدر يكشف عن عدد المطلوبين المتواجدين خارج العراق

كشف مصدر امني، الاثنين، عن عدد المطلوبين المتواجدين خارج العراق، مبينا ان اسمائهم معممة عبر النشرة الحمراء من قبل الانتربول.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "هناك اكثر من ٦٠٠ مطلوب يتواجدون الان خارج العراق بتهم جنائية مختلفة".
واضاف ان "من بينهم سياسيين متهمين بقضايا اختلاس المال العام"، مشيرا الى ان "اسمائهم معممة عبر النشرة الحمراء من قبل الانتربول".
وكشف مدير الإنتربول العراقي اللواء صادق فرج عبد الرحمن، في 10 حزيران 2019، عن صدور 653 نشرة حمراء دولية بحق عراقيين مطلوبين لبغداد.
واضاف ان "من بينهم سياسيين متهمين بقضايا اختلاس المال العام"، مشيرا الى ان "اسمائهم معممة عبر النشرة الحمراء من قبل الانتربول".
وكشف مدير الإنتربول العراقي اللواء صادق فرج عبد الرحمن، في 10 حزيران 2019، عن صدور 653 نشرة حمراء دولية بحق عراقيين مطلوبين لبغداد.
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