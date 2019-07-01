اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن القبض على أحد المشاركين بذبح المقاتل سمير مراد في الفلوجة.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بعملية استخبارية نوعية وكمين محكم، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٤٠ من القبض على أحد الارهابيين من الذين شاركوا بذبح المقاتل الشهيد البطل سمير مراد في مدينة الفلوجة والمنسوب إلى الفوج الاول لواء المشاة ٤٢ الفرقة ١١".
واضاف ان "هذا الإرهابي شارك مع مجموعة من شيوخ الفتنه بالافتاء بذبح المقاتل المغدور وإصدار بيان بنحره"، مشيرا الى ان "هذا الإرهابي يعد أحد المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤إرهاب".
يذكر ان مديرية الاستخبارات العسكرية تعلن بين فترة واخرى عن اعتقال مطلوبين بتهم ارهابية وجنائية في مناطق متفرقة من البلاد.
واضاف ان "هذا الإرهابي شارك مع مجموعة من شيوخ الفتنه بالافتاء بذبح المقاتل المغدور وإصدار بيان بنحره"، مشيرا الى ان "هذا الإرهابي يعد أحد المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤إرهاب".
يذكر ان مديرية الاستخبارات العسكرية تعلن بين فترة واخرى عن اعتقال مطلوبين بتهم ارهابية وجنائية في مناطق متفرقة من البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الاستخبارات تقبض على أحد المشاركين بذبح المقاتل سمير مراد في الفلوجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.