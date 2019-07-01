العامري يدعو الشركات الكورية الى تسويق نفسها اكثر في العراق

وقال مكتب العامري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس تحالف الفتح هادي العامري استقبل وفدا رفيع المستوى من كوريا الجنوبية يضم اعضاء برلمان ومسؤولين في وزارة الخارجية"، مبينا انه "تم بحث العلاقات الثنائية والعديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك".واكد العامري خلال اللقاء ان "مثل هذه اللقاءات مهمة لغرض تعزيز العلاقات بين البلدين"، مشيرا الى ان "هنالك توجه لدى الحكومة العراقية لتعزيز هذه العلاقة، ولذلك ندعو الشركات الكورية الى تسويق نفسها اكثر في العراق".

من جانبه قال الوفد الكوري "نعتقد ان العراق حقق الاستقرار الى حد ما وان لديه امكانيات قوية للتقدم"، مشيرا الى "اننا نقدر الحماسة الموجودة لدى القادة العراقيين من اجل النهوض بالعراق ولدينا مؤتمر في السابع من الشهر الحالي في مجال الاعمار سيحضره ممثلين عن الحكومة العراقية".



وتابع "لدى كوريا الجنوبية خبرة كبيرة في مجال اعادة الاعمار بعد الحرب الاهلية بين الكوريتين في الماضي والظروف القاسية التي مرت بها سابقا"، لافتا الى "اننا نود مشاركة الخبرة مع العراق".