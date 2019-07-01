سرايا السلام تعلن التزامها الكامل وتطبيقها الفوري لامر الصدر

وقال المعاون الجهادي للصدر، ابو ياسر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "انطلاقا من توجهيات القائد مقتدى الصدر وتطبيقا لخطواته الاصلاحية الوطنية المشرفة لحفظ العراق وسيادة الدولة، فأني اعلن التنفيذ التام والتطبيق الفوري لامره مع مايمتلكني من مشاعر حب لاسم سرايا السلام الذي ارعب اعداء الله واعداء العراق".واضاف ان "سرايا السلام كان التشكيل العسكري الاكثر انضباطاً والتزاماً في كل المحافل وهذا مايشهد به الجميع من ابناء العراق، الا انه ينبغي ان نثق بخطوات سيد الاصلاح وان نغلب المصلحة العامة للعراق على كل مصلحة شخصية".

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، انفكاك "سرايا السلام" انفكاكاً تاماً عنه، فيما أشاد بما صدر عن رئيس مجلس الوزراء بما يخص الحشد الشعبي.

وأصدر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، أمراً ديوانياً خاصاً بالحشد الشعبي، وجاء في الأمر الذي تضمن عشرة نقاط، تأكيده على "ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة وارتباط الحشد رسمياً بالقائد العام للقوات المسلحة وإنهاء جميع التسميات التي كانت تستعمل خلال فترة الحرب على داعش، واستبدالها بـتسميات عسكرية ( فرقة، لواء، فوج..الخ)".