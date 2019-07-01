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الحلبوسي يستقبل الفياض ويؤكدان على تعزيز الوحدة الوطنية

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اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال لقائه برئيس هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، على تعزيز الوحدة الوطنية وسنِّ التشريعات المهمة التي تنعكس إيجابا على واقع المواطنين.
وقال المكتب الاعلامي لحلبوسي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب استقبل اليوم الاثنين، مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في البلاد".

واضاف المكتب، أن "الجانبين بحثا أهمية فرض سيادة القانون ورفع قدرة المؤسسات الأمنية؛ للنهوض بمهامها، مع ضرورة تضافر الجهود بين المواطن والأجهزة الأمنية؛ للقضاء على خلايا الإرهاب ولا سيما في المدن المحررة، والتأكيد على تعزيز الوحدة الوطنية التي كانت أساس النصر على داعش، وضرورة الحفاظ عليها، فضلا عن العمل على إعادة النازحين لتحقيق الاستقرار".

وتابع المكتب، أن "الجانبين بحثا ايضا جهود مجلس النواب لسنِّ التشريعات المهمة التي تنعكس إيجابا على واقع المواطنين، فضلا عن تفعيل الجانب الرقابي بمتابعة الأداء الحكومي، ومدى تطبيق البرنامج الحكومي في تقديم الخدمات للمدن العراقية كافة، وتوفير فرص العمل للقضاء على البطالة".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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