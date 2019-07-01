الحلبوسي يؤكد لـ ساكو سعي البرلمان للحفاظ على تمثيل المكون المسيحي

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التقى، اليوم الاثنين، الكاردينال لويس رافائيل ساكو في مقر البطريركية الكلدانية في بغداد، مبينا أن "اللقاء استعرض أوضاع المكون المسيحي في العراق، وآليات تعزيز الاستقرار في المناطق المحررةوأضاف أن "اللقاء تناول أهمية زيارة قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس للعراق مطلع العام المقبل، وأهم التحضيرات الجارية، والتأكيد على توفير الظروف المناسبة للعيش المشترك بين المكونات في ظلِّ عراقٍ قوي وآمن وموحَّد يحمي الجميع دون استثناء".

وتابع، أنه تم "‪بحث دور مجلس النواب في حماية حقوق المكونات بالانتخابات، وتولي ذوي الخبرة والكفاءة مواقع حكومية، وضمان مشاركتهم في العملية السياسية، مؤكدا سيادته ‬ سعي المجلس إلى الحفاظ على تمثيل المكون المسيحي وبما يضمن حقوقه كمكون أصيل".