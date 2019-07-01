الحلبوسي يؤكد لـ ساكو سعي البرلمان للحفاظ على تمثيل المكون المسيحي

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، لـ الكاردينال لويس رافائيل سعي المجلس إلى الحفاظ على تمثيل المكون المسيحي وبما يضمن حقوقه كمكون أصيل.
وأضاف أن "اللقاء تناول أهمية زيارة قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس للعراق مطلع العام المقبل، وأهم التحضيرات الجارية، والتأكيد على توفير الظروف المناسبة للعيش المشترك بين المكونات في ظلِّ عراقٍ قوي وآمن وموحَّد يحمي الجميع دون استثناء".
وتابع، أنه تم "بحث دور مجلس النواب في حماية حقوق المكونات بالانتخابات، وتولي ذوي الخبرة والكفاءة مواقع حكومية، وضمان مشاركتهم في العملية السياسية، مؤكدا سيادته سعي المجلس إلى الحفاظ على تمثيل المكون المسيحي وبما يضمن حقوقه كمكون أصيل".
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