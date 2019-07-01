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الحلبوسي يؤكد لـ ساكو سعي البرلمان للحفاظ على تمثيل المكون المسيحي

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أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، لـ الكاردينال لويس رافائيل سعي المجلس إلى الحفاظ على تمثيل المكون المسيحي وبما يضمن حقوقه كمكون أصيل.
وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التقى، اليوم الاثنين، الكاردينال لويس رافائيل ساكو في مقر البطريركية الكلدانية في بغداد، مبينا أن "اللقاء استعرض أوضاع المكون المسيحي في العراق، وآليات تعزيز الاستقرار في المناطق المحررة

وأضاف أن "اللقاء تناول أهمية زيارة قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس للعراق مطلع العام المقبل، وأهم التحضيرات الجارية، والتأكيد على توفير الظروف المناسبة للعيش المشترك بين المكونات في ظلِّ عراقٍ قوي وآمن وموحَّد يحمي الجميع دون استثناء".

وتابع، أنه تم "‪بحث دور مجلس النواب في حماية حقوق المكونات بالانتخابات، وتولي ذوي الخبرة والكفاءة مواقع حكومية، وضمان مشاركتهم في العملية السياسية، مؤكدا سيادته ‬ سعي المجلس إلى الحفاظ على تمثيل المكون المسيحي وبما يضمن حقوقه كمكون أصيل".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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