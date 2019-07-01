الملك سلمان وعبد المهدي يبحثان التعاون لاستقرار أسعار النفط

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"الخليج 365" من لندن: أعلن في بغداد اليوم ان العاهل السعودي ورئيس الوزراء العراقي بحثا في اتصال هاتفي تعاون بلديهما في تحقيق استقرار اسعار النفط وأكدا أهمية حماية أمن البلدين وتوفير ظروف الاستقرار في المنطقة وتجنيبها خطر الحروب والصراعات.

فقد بحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في اتصال هاتفي الإثنين تطوير العلاقات بين البلدين .. فيما "جرى البحث اساسا في تعاون البلدين الشقيقين في مؤتمر اوبك لوزراء النفط والطاقة المنعقد حاليا في فيينا لتنظيم اوضاع السوق النفطية والتنسيق بين البلدين بما يحقق استقرار أسعار النفط خلال الفترة المقبلة"، كما قال المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة العراقية في بيان صحافي تابعته ""الخليج 365"".

واكد عبد المهدي والملك سلمان "حرصهما على تطوير العلاقات المشتركة وخصوصا ما تم إقراره من اتفاقات خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي الى المملكة العربية السعودية في أبريل الماضي وأهمية حماية أمن البلدين وتوفير ظروف الاستقرار في المنطقة والتأكيد على التهدئة وتجنيبها خطر الحروب والصراعات".

وكان نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان قال لدى مغادرته الى فينا امس لحضور الاجتماع الوزاري العشرين للمنتجين في منظمة "اوبك" والمتحالفين معها، ان اتجاه الدول المنتجة الرئيسية يؤشر الى اتخاذ قرار بتمديد اتفاق خفض الانتاج بين 6 الى 9 اشهر.

واكد الوزير ان التحديات الخاصة بتخمة المعروض النفطي في الاسواق العالمية مازالت حاضرة وتتطلب اتخاذ قرار يعيد التوازن الى السوق النفطية ، ويدعم أسعار النفط ،وبالتالي فإن قرار تمديد اتفاق خفض الانتاج يؤدي الى التخفيف من الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها السوق النفطية، وان الاجتماع الوزاري يتضمن الاستماع الى تقارير اللجان المختصة بخصوص السوق النفطية ، ومناقشتها من قبل الأعضاء وصولا الى اتفاق يسهم في استقرار السوق النفطية العالمية ودعم الاسعار .

واشار الى وجود تحديات وصعوبات تواجه المنتجين قائلا "يبدو ان معالجة المشاكل والصعوبات تتطلب بعض الوقت وان يكون التعامل مع التحديات من قبل المعنيين بواقعية وحلم وصبر كبير". واضاف ان موقف العراق ايجابي ويتعامل بواقعية مع تحديات السوق النفطية ويدعم كل التوجهات الخاصة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب .

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد إن الاجتماع يستمر اليوم وغدا وسيناقش اوضاع السوق النفطية العالمية واتخاذ القرار المناسب لتحقيق مزيد من الاستقرار في السوق النفطية العالمية ودعم الاسعار التي تشهد اهتزازا وإرباكات كبيرة نتيجة المعروض النفطي والاسباب الجيوسياسية.

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مباحثات نفطية عراقية روسية

ومن جانبه، بحث وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في فيينا الاثنين مع وزير النفط العراقي ثامر غضبان العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في إطار اتفاق خفض الإنتاج لمنظمة "اوبك".

وقال الوزير الروسي إن شركات الطاقة الروسية تتعاون بنشاط مع الجانب العراقي، مشيرا إلى "لوك أويل" و"غازبروم نفط" اللتين تشاركان بنجاح في مشاريع طاقة بالعراق.

وأضاف أن العديد من شركات الطاقة الروسية الأخرى مهتمة بدخول السوق العراقية، بما في ذلك في مجالات خدمات حقول النفط وتوريد معدات الطاقة، معربا عن أمله في أن يفتح التعاون بين البلدين مجالات واعدة جديدة لتنمية التعاون الثنائي.

وجاء اللقاء بين الوزيرين قبل انطلاق الاجتماع الوزاري للجنة مراقبة اتفاق "أوبك" بقيادة روسيا والسعودية، واجتماع مهم ستعقده الدول المشتركة في "أوبك" غدا لبحث مسألة تمديد الاتفاق.

واشار وزير الطاقة الروسي الى أن جميع الدول المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج "أوبك" تدعم مقترح تمديد الاتفاق لـ9 أشهر أخرى وفق الشروط الحالية.

وقال الوزير للصحافيين عقب اجتماع لجنة مراقبة الاتفاق في فيينا اليوم إن "جميع البلدان المشاركة في اللجنة أيدت مقترح تمديد اتفاق "أوبك+" لـ 9 أشهر أخرى بنفس الشروط التي تم عقدها في ديسمبر من العام الماضي بحسب ما نقلت عنه وكالة آر تي الروسية، موضحا أن حصص خفض الإنتاج ستبقى كما هي، وبنفس التخفيضات التي كانت تطبق خلال النصف الأول من عام 2019".

وتشهد فيينا اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء 3 اجتماعات نفطية مهمة، الأول اجتماع لجنة مراقبة اتفاق "أوبك+"، القاضي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، يليه الاجتماع الوزاري الدوري لمنظمة "أوبك" ويعقبهما الثلاثاء اجتماع الدول المشاركة في الاتفاق.